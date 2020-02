Οι Black Eyed Peas και η LP έρχονται στην Ελλάδα!

Το Lalibela Festival, ανακοινώνει τα πρώτα ονόματα του line up και απογειώνει την αναμονή, για τρεις μέρες γεμάτες μουσική και χορό στην καρδιά του καλοκαιριού, δίπλα στην θάλασσα!

We gotta feeling that tonight’s gonna be a good night!

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το party ξεκινάει με τους Black Eyed Peas, τη μπάντα που θα μας ξεσηκώσει όσο κανείς άλλος και θα μας κάνει να χορεύουμε στους ρυθμούς του “Pump it”, “I Gotta Feeling” και “Ritmo” πάνω στη θάλασσα! Μαζί τους οι αγαπημένοι Monophonics, που θα φέρουν τον καλιφορνέζικο αέρα, ο Max Τhe Sax, που με το σαξόφωνό του θα λικνίσει τον κάθε ένα από εμάς ξεχωριστά, και οι Feder, Ofenbach και The Allergies, που ανεβάζουν τα bpm με δυναμικά DJ Set!

Βorn slippy!

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, οι Underworld, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής σκηνής και μεγάλο απωθημένο του ελληνικού κοινού, θα ταράξουν τα νερά της Ακτής Βουλιαγμένης, ενώ οι πoπ ανεξίτηλοι ρυθμοί και τα εξωτικά σφυρίγματα της LP θα ηχούν δυνατά. Φρέσκο αέρα θα φέρει το next big thing της hip hop, η πολυσυζητημένη Little Simz, ενώ οι καλοκαιρινοί ήχοι του The Avenerθα μας βάλουν στο πιο happy mood του καλοκαιριού, το mood του #LalibelaFestival!

3 ημέρες, 60 και πλέον καλλιτεχνικά σχήματα και 3 stages δημιουργούν τη νέα καλοκαιρινή μουσική εμπειρία της χώρας Και μην ξεχνάτε πως το Lalibela πέρα από τις μοναδικές συναυλίες και τα εκρηκτικά dj sets θα προσφέρει ultra fun παράλληλες δραστηριότητες όπως water sports, yacht rentals, street food courts και cocktail bars μέχρι kids areas, wellness programs και all-day beach sports activities από το πρωί ως το βράδυ.

Stay tuned για ακόμη περισσότερα ονόματα που θα απογειώσουν την απόλυτη καλοκαιρινή φεστιβαλική εμπειρία του Lalibela!

FIRST ANNOUNCEMENT/ MANY MORE TO COME!

BLACK EYED PEAS

UNDERWORLD

LP

MONOPHONICS

LITTLE SIMZ

AVENER DJ SET

FEDER

OFENBACH

MAX THE SAX

THE ALLERGIES

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

NICE TO MEET YOU OFFER: 38€

(περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων)

viva.gr

H προπώληση ξεκινάει Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου!

LALIBELA

July 3 – 5

ΑΚΤΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

SING ∙ SWIM ∙ DANCE ∙ REPEAT