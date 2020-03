Με Eurovision Home Concerts απαντά η EBU στην καραντίνα!

Με στόχο να φέρει τη μουσική σε εμάς και αφού ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision ακυρώθηκε λόγω του κορωνοϊού, η EBU ανακοίνωσε μια σειρά συναυλιών που θα μεταδοθούν στο YouTube καθώς και στα άλλα μέσα κοινωνικής της δικτύωσης. Η πρωτοβουλία αυτή ονομάζεται Eurovision Home Concerts!

Οι συναυλίες θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή, αρχής γενομένης από την επόμενη, στις 3 Απριλίου.

Έτσι λοιπόν, ενώ μένουμε σπίτι, θα έχουμε την ευκαιρία πολλούς καλλιτέχνες που έχουν συμμετάσχει στην Eurovision, συμπεριλαμβανομένων και καλλιτεχνών από το 2020.

Κάθε καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει το δικό του τραγούδι αλλά και μία διασκευή από την 65χρονη ιστορία του διαγωνισμού.

While you #StayAtHome, we have something exciting coming to our YouTube Channel every Friday!🥳

YOU can choose the #Eurovision songs your favourite artists will cover from THEIR homes!📲

👉 https://t.co/ua6pWNOvHz#EurovisionHomeConcerts pic.twitter.com/Q7l4zUq17B

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 27, 2020