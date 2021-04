Μάνος Ξυδούς | Ένα αφιέρωμα στον «Πρίγκιπα της δυτικής όχθης» με αφορμή το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε!

Ο Πρίγκιπας της δυτικής όχθης… Ένας ευγενικός πρίγκιπας με πάθος, υπομονή εργατικότητα και αξιοπρέπεια. Έτσι θυμόμαστε τον Μάνο Ξυδούς, το παρατσούκλι “πρίγκιπας” του το κόλλησαν οι φίλοι του και οι ακροατές μετά από τον τέταρτο δίσκο των Πυξ Λαξ.

Ο πολυτάλαντος τραγουδοποιός και πολυσχιδής παραγωγός ξεκίνησε από διανομέας μιας διαφημιστικής το ’70 και έφτασε με την πιο επιτυχημένη του παραγωγή, τους Πυξ Λαξ, συγκρότημα που συμμετείχε και ο ίδιος, να ξεσηκώνει χιλιάδες κόσμο με τα τραγούδια του και να γεμίζουν μαζί μαγαζιά και στάδια. Πολλά από τα τραγούδια αυτά βρίσκονται σε αυτή την έκδοση. Ο Μάνος που θα τον δείτε σε φωτογραφίες με τον Μανώλη Αγγελόπουλο αλλά και με τους Iron Maiden και τον Ian Gillan δεν έβαζε ταμπέλες στην μουσική και θεωρούσε τον εαυτό του έναν τυχερό αυτοδίδακτο μουσικό, πίστευε ότι η μουσική είναι μία, γι’ αυτό δεν διαχώρισε ποτέ το ροκ από το λαϊκό. Έλεγε χαρακτηριστικά: «Ροκ για μένα είναι ο μάγκας. Μάγκας είναι ο άνθρωπος που σου δίνει το χέρι και μπορεί να τα διορθώσει όλα».

Ο ίδιος στις αρχές της δεκαετίας του ’80 με το συγκρότημα Dreamer and the Full Moon και τo τραγούδι “Sandrina”, βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των Ευρωπαϊκών charts με πωλήσεις πάνω από 50.000 αντίτυπα στο εξωτερικό.

Ως παραγωγός δούλεψε μαζί με τους Παύλο Σιδηρόπουλο, Μουσικές Ταξιαρχίες, OPA, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Jethro Tull, Scorpions, Ian Gillan (Deep Purple).

Έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Νταλάρα γράφοντας το εμπορικότερο cd single της ελληνικής μουσικής «Μια βραδιά στο Λεβερκούζεν», τους Χάρη & Πάνο Κατσιμίχα, τον Δημήτρη Μητροπάνο, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Πασχάλη Τερζή, τον Βασίλη Καρρά, την Σωτηρία Λεονάρδου, τον Ψαραντώνη και πολλούς άλλους.

Από τον χώρο του ξένου ρεπερτορίου με τους: Ian Gillan, Sting, Eric Burdon (Animals), Gordon Gano (Violent femmes), Marc Almond, Steve Wynn, I Muvrini.

Το 1989 ως στέλεχος της Minos Emi ανέλαβε την παραγωγή των πρωτοεμφανιζόμενων Πυξ Λαξ και μετά από λίγο καιρό συμμετέχει ο ίδιος ως βασικό τους μέλος, γράφοντας και τραγουδώντας πολλά από τα πιο γνωστά, δημοφιλή και λαϊκότροπα τραγούδια τους.

«Ο Μάνος έφυγε από κοντά μας στις 13.04.2010. Σχεδόν έντεκα χρόνια μετά βγαίνει αυτή η συλλογή, με τραγούδια του Μάνου, με τα τραγούδια που έγραψε κυρίως για τους Πυξ Λαξ και με ερμηνευτές από όλο το φάσμα της ελληνικής μουσικής, νέους και παλιότερους, φίλους του αλλά και ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, έτσι μας ενώνει για άλλη μια φορά ο Μάνος, όπως και όταν ζούσε.

Ευχαριστούμε πολύ την Μαργαρίτα Μάτσα καθώς και όλη την εταιρεία που στήριξε και δούλεψε για αυτή την ιδέα, τους ερμηνευτές που συμμετείχαν χωρίς δεύτερη σκέψη τιμώντας τον Μάνο και ό,τι άφησε πίσω του, τον συνεργάτη μας Δημήτρη Επόγλου, καθώς και όλους τους μουσικούς που ενορχήστρωσαν, έπαιξαν και πειραματίστηκαν, δίνοντας μια διαφορετική οπτική στα τραγούδια.»

Το σημείωμα γράφτηκε από την Οικογένεια του Μάνου Ξυδούς και τον Δημήτρη Καρρά.

Ακούστε ολόκληρο το album στο YouTube ΕΔΩ

1. ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΕΚΑΝΑ 3:41 ΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

2. ΕΣΥ ΕΚΕΙ 4:22 ΠΑΟΛΑ Feat. ΜΑΝΟΣ ΞΥΔΟΥΣ

Μουσική, Στίχοι: Λάκης Παπαδόπουλος

3. ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 3:44 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Μουσική: Φίλιππος Πλιάτσικας, Μάνος Ξυδούς, Μπάμπης Στόκας – Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

4. ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΔΙΧΩΣ ΦΡΕΝΑ 4:02 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

5. YOU GET IN LOVE (Η ΣΟΦΙΑ) 4:09 ΟΝΙΡΑΜΑ Feat. ΜΑΝΟΣ ΞΥΔΟΥΣ Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

6. ΠΟΥΛΑ ΜΕ 3:16 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΙΔΗΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

7. Σ’ ΑΓΑΠΩ 3:56 ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

8. ΚΑΝΕ ΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ 3:43 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

9. ΧΑΘΗΚΕΣ ΑΛΗΤΙΣΣΑ 3:04 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

10. ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΥΝ ΣΗΜΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 4:03 ΠΙΤΣΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ . GOIN’ THROUGH

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

11. ΕΜΕΙΣ ΚΡΑΣΙ ΔΕΝ ΗΠΙΑΜΕ 3:43 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΟΝΙΔΗΣ

Μουσική: Μάνος Ξυδούς, Νίκος Γιαννάτος, Νίκος Σπυρόπουλος – Στίχοι: Γιάννης Γρυπάρης

12. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΕΙΝΗ ΜΗ ΜΟΥ ΛΕΣ 3:49 ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ . STAVENTO Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

13. ΜΕΛΥΔΡΟΝ 2:42 ΤΑΜΤΑ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

14. ΕΙΝΑΙ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΡΟΧΟΣ 3:12

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ FEAT. ΜΑΝΟΣ ΞΥΔΟΥΣ

Μουσική, Στίχοι: Δημήτρης Καρράς

15. ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΟΜΟΡΦΙΑ 4:14 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

16. ΠΥΞΙΔΑ 4:36 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

17. ΜΠΟΡΕΙ 4:07 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

18. ΑΣΤΗΝ ΝΑ ΛΕΕΙ 4:00 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

19. ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΑ ΜΠΛΟΥΖ 3:25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΑΝΟΣ Μουσική, Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

20. ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (LIVE FROM IERA ODOS – 1996) 3:35 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ . ΠΥΞ ΛΑΞ

Μουσική: Μάνος Ξυδούς, Γιώργος Νταλάρας – Στίχοι: Μάνος Ξυδούς

«O Μάνος υπήρξε μέλος της δικής μας μουσικής οικογένειας και αναπόσπαστο κομμάτι αυτής όχι μόνο σαν συνάδελφος αλλά και ούτε σαν καλλιτέχνης αλλά σαν ο καλός άγγελος όλων των καλλιτεχνών. Γνώρισα τον Μάνο όταν έγινε συνένωση της ΜΙΝOS με την EMI και ήταν διευθυντής ξένου ρεπερτορίου. Η καρδιά του όμως πάντα χτύπαγε στους ρυθμούς του πώς ένας Έλληνας καλλιτέχνης θα μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω, κάτι μεγαλύτερο από αυτό για το οποίο προοριζόταν. Και το κατάφερνε με το δικό του μοναδικό τρόπο. Πάντα ανήσυχος και ονειροπόλος μόνο που ορισμένες φορές τα όνειρα του ξεπέρναγαν αυτό που εμείς μπορούσαμε τότε να φανταστούμε… «Μα βρε Μάνο δεν γίνονται αυτά». Έσκυβε το κεφάλι του λοξά έσκαγε και ένα εξίσου λοξό χαμόγελο και απαντούσε λακωνικά «αυτό ας το σε μένα».

Τα πρώτα χρόνια έκρυβε καλά την καλλιτεχνική του φλέβα, όχι από δειλία, αλλά από συστολή. Ήταν πάντα μετρημένος και ταπεινός, γλυκός και και με ευγένεια ψυχής άνθρωπος που όμως είχε μάθει να κολυμπάει με επιτυχία στην αρένα των λέοντων.

Έγινε η ψυχή των Πυξ Λαξ, το συγκρότημα που έμελλε να γράψει ιστορία και να σφραγίσει μια ολόκληρη εποχή, αλλά πάντα στο παρασκήνιο και διακριτικά. Όταν τον ρωτούσα γιατί ; η απάντηση ήταν η ίδια «ΑΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ»… Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία, με την βοήθεια της αγαπημένης του οικογένειας και των Δημήτρη Καρρά και Δημήτρη Επόγλου αλλά και όλων των συνάδελφων του στη Μinos Εmi και βέβαια όλων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στο άλμπουμ αυτό, να ξαναφέρουμε στο προσκήνιο όλα εκείνα τα τραγούδια που μας άφησε παρακαταθήκη ο Μάνος Ξυδούς και να τα εκδώσουμε όσο πιο κοντά σ’ αυτό που θα ήθελε και ο ίδιος! Ελπίζω να τα καταφέραμε…»

Mαργαρίτα Μάτσα

«Αν και πάνε χρόνια που τζαμάρει στον Παράδεισο ο Μάνος, δεν μπορεί να βγει απ’ το μυαλό μου. Έχω ακόμα στ’ αυτιά μου τα πρωινά του τηλεφωνήματα. Θυμάμαι την εικόνα του, με τα χαρτάκια και τις σημειώσεις και τα λόγια του: «Νεκ, πρέπει να τον στηρίξουμε αυτόν τον καλλιτέχνη». Στήριζε αυτούς που πίστευε, αλλά και αυτούς που ίσως δεν πίστευε. Καταλάβαινε την αγωνία τους. Προσπαθούσε γι’ αυτούς. Γνώστης της δισκογραφίας, ελληνικής και ξένης. Έτρεφε μια ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους λαϊκούς αυθεντικούς καλλιτέχνες. Ήταν πιστός στους φίλους του και ότι έλεγε δεν το έπαιρνε ποτέ πίσω. Τον γνώρισα στην Minos Emi. Για τον Μάνο Ξυδούς ως καλλιτέχνη, τα λόγια είναι περιττά και μπορούν να μιλήσουν άλλοι συνάδελφοί του καλύτερα. Εγώ μιλώ για τον Μάνο Ξυδούς ως παραγωγό. Με συγκινούσε και τον νιώθω κοντά μου μέχρι σήμερα.»

Νεκτάριος Κόκκινος