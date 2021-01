Λευτέρης Πανταζής | Συγκινεί με το «Πως Περάσανε Τα Χρόνια» και το δημόσιο ευχαριστώ στο Γιώργο Χατζηνάσιο!

«Πως Περάσανε Τα Χρόνια» είναι ο τίτλος του νέου τραγουδιού του Λευτέρη Πανταζή, θέλοντας να τιμήσει τον σπουδαίο Γιώργο Χατζηνάσιο, με μία μοναδική επανεκτέλεση του «Πώς», 43 χρόνια μετά από την πρώτη εκτέλεση από τον Πασχάλη Αρβανιτίδη!

Ο Λευτέρης Πανταζής, όντας μεγάλος θαυμαστής του Γιώργου Χατζηνάσιου, δίνει όλο του το συναίσθημα στην διαχρονική επιτυχία, της οποίας η μουσική είναι του Γιώργου Χατζηνάσιου και οι στίχοι του Τάκη Καρνάτσου και το αποτέλεσμα είναι ό,τι πιο μελωδικό και τρυφερό έχουμε ακούσει.

Η οπτικοποίηση έγινε πριν από λίγες μέρες στο Τατόι, δια χειρός του Κώστα Καπετανίδη και πρωταγωνιστεί σε αυτό η ηθοποιός Ιζαμπέλλα Φούλοπ, που έχουμε αγαπήσει μέσα από τη σειρά «Ήλιος».

Ο Λευτέρης Πανταζής, θέλοντας να ευχαριστήσει και δημόσια τον Γιώργο Χατζηνάσιο, με το που κυκλοφόρησε το τραγούδι το απόγευμα της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου από τη Heaven Music, έγραψε χαρακτηριστικά στο Official Page του στο Facebook:

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δέος, από το να ερμηνεύσω αυτό το τραγούδι, ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας. Το «ευχαριστώ» στον Γιώργο Χατζηνάσιο είναι λίγο, που απλόχερα, μέσα από την καρδιά του, και με πολύ αγάπη, μου έδωσε την άδεια να κυκλοφορήσω και επίσημα, ένα τραγούδι, που τόσα χρόνια αγαπώ. Ένα τραγούδι, που όταν το άκουγα από μικρός από την φωνή του μεγάλου Πασχάλη Αρβανιτίδη, που όταν το άκουγα, συγκινιόμουν, ένιωθα ένα ρίγος, έκλαιγα, αναπολούσα στιγμές, ταξίδευα μέσα από την μουσική και τον στίχο του… Και έφτασε η μεγάλη στιγμή για εμένα, να δώσω τη ψυχή μου σε αυτό το τραγούδι, και με μεγάλη αγάπη, χαρά και σεβασμό προς τον σπουδαίο Γιώργο Χατζηνάσιο και τον στιχουργό Τάκη Καρνάτσο, και το αποτέλεσμα του «Πώς Περάσανε τα χρόνια», να είναι αντάξιο της μεγάλης αξίας τους… Ένα τραγούδι, που γεννήθηκε από τον σεβασμό και την αγάπη μου στον Γιώργο Χατζηνάσιο, που πάντα τον τιμούσα στα προγράμματά μου, ερμηνεύοντας τις διαχρονικές επιτυχίες του, και πάντα με τιμούσε με την παρουσία του, μαζί με τον γιο του, και καλό μου φίλο, στα μαγαζιά που εμφανιζόμουν. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα λόγια του Γιώργου Χατζηνάσιου, όταν κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών μου στο Just The 2 Of Us, θέλοντας να το ερμηνεύσω, όταν το πήγα και το άκουσε, μου έδωσε την άδεια όχι μόνο να το πω στην εκπομπή, αλλά μου έδωσε με αγάπη την άδεια, να το κυκλοφορήσω και επίσημα, να το συνοδεύσω με ένα τρυφερό βιντεοκλίπ, λέγοντας μου το πόσο πολύ θα με βοηθήσει…. Γιώργο Χατζηνάσιο, σε ευχαριστώ από καρδιάς…»!