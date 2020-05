Λευτέρης Πανταζής | Ξεσήκωσε το «Πρωινό» από το σπίτι του!

Στην εκπομπή «Πρωινό» εμφανίστηκε ο Λευτέρης Πανταζής σήμερα το πρωί μέσα από το σπίτι του.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, μεταξύ άλλων, μίλησε για την κόρη του, Κόνι Μεταξά και την παρουσία της στο Just The 2 Of Us.

«Κόνι είναι αυτή! Όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε κατά καιρούς και κάνει τα έχει σπουδάσει 5 χρόνια στην Αμερική. Τώρα της δίνεται η ευκαιρία να δείξει τα ταλέντα της. Τραγουδάει πολύ καλά. Κάνει πολλά πράγματα που τα έχει διδαχθεί.»

«Το σόου θέλει κι έναν Πανταζή να μπει μια μέρα να κάνει μπαμ, έναν χαμό. Δε με έχουν καλέσει για guest αλλά προτάθηκα τώρα μόνος μου», είπε χιουμοριστικά.

Στη συνέχεια, όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε μια μικρή συναυλία με ένα ποτ πουρί των κομματιών του και ξεσήκωσε την παρέα της εκπομπής και τους τηλεθεατές!

Δείτε το video: