Λένα Ζευγαρά | Αυτό είναι το νέο της τραγούδι! Πότε κυκλοφορεί; (teaser)

Με ένα μοναδικό medley επιστρέφει δισκογραφικά η Λένα Ζευγαρά!

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια των μεγάλων επιτυχιών, που μετρά δεκάδες εκατομμύρια προβολές στο YouΤube, έρχεται να μας ξεσηκώσει μουσικά για ακόμα μία φόρα.

Με την υπογραφή του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη και της δισκογραφικής της εταιρίας Panik Platinum, η Λένα Ζευγαρά παρουσιάζει το «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc», ένα medley-hit με πέντε τραγούδια, που απογειώνονται από τη φωνή και τον μουσικό παλμό της.

To «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 Μαΐου μαζί με ένα live video clip, που γυρίστηκε στις αρχές Φεβρουάριου, πριν επιβληθούν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αλέξη Κωνσταντινίδη, στο νυχτερινό κέντρο «Tokyo Theater Athens», όπου για έξι ολόκληρους μήνες σημείωσε sold out εμφανίσεις η Λένα Ζευγαρά.

Πάρτε μία πρώτη μουσική γεύση από το «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc» μέσα από το video teaser που μόλις κυκλοφόρησε στα social media.

