Λένα Ζευγαρά «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc» | Το medley – hit του φετινού καλοκαιριού μόλις κυκλοφόρησε!

Με δύο νέα τραγούδια και ένα μοναδικό medley, υπό τον τίτλο «Ήμαρτον – Δεν έχεις το Θεό σου/ etc», επιστρέφει δισκογραφικά η Λένα Ζευγαρά!

«Ήμαρτον», «Δεν Έχεις Το Θεό Σου», «Έχασα Τη Γη», «Θα Χορέψουμε» και «Σβήνω Τηλέφωνα» ερμηνεύει η δημοφιλής ερμηνεύτρια, που, με το μοναδικό της πάθος, έρχεται, για μία ακόμη φορά, να μας παρασύρει σε ξέφρενους ρυθμούς, όπως μόνο εκείνη ξέρει!

Με την υπογραφή του παραγωγού της Μιχάλη Τουρατζίδη και της δισκογραφικής της εταιρίας, Panik Platinum, το «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc», θα αποτελέσει αναμφισβήτητα το medley-hit του φετινού καλοκαιριού.

Δύο ολοκαίνουργια τραγούδια, το «Ήμαρτον» και το «Δεν Έχεις Το Θεό Σου», σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους της Jenny Tsiko (Τζένη Τσικοπούλου), τα «Έχασα Τη Γη» και «Θα Χορέψουμε», σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη και της Jenny Tsiko και το «Σβήνω Τηλέφωνα», σε μουσική του Μιχάλη Τουρατζίδη και στίχους του Αργύρη Αράπη, «απογειώνονται» από τη Λένα Ζευγαρά.

To «Ήμαρτον – Δεν Έχεις Το Θεό Σου/ etc» συνοδεύεται από ένα «εκρηκτικό» live music video, που γυρίστηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, πριν επιβληθούν τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Αλέξη Κωνσταντινίδη, στο νυχτερινό κέντρο «Tokyo Theater Athens», όπου η τραγουδίστρια – φαινόμενο, με τα δεκάδες εκατομμύρια views στο YouΤube, έκανε sold out εμφανίσεις για έξι ολόκληρους μήνες.