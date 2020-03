Κώστας Καραφώτης| Πώς περνά στο σπίτι του τις μέρες του εγκλεισμού;

Καλεσμένος από το… σπίτι του ήταν στην εκπομπή “Μεσημέρι #Yes” ο τραγουδιστής Κώστας Καραφώτης.

Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη συμμετοχή του στο Just The 2 Of Us που διεκόπη αιφνίδια λόγω της πανδημίας του covid-19, για τη συνεργασία του με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου αλλά και για τον εγκλεισμό στο σπίτι ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου.

“Ο κορονοϊός εκεί ήταν. Εμείς προσπαθήσαμε μέχρι τελευταίας στιγμής να το παλέψουμε, τηρώντας όλα τα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε. Είναι όμως ένα παγκόσμιο φαινόμενο που είναι πέρα των δυνατοτήτων μας. Είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει ο κόσμος πως κάτι που δε φαίνεται μπορεί να σου κάνει τόσο μεγάλη ζημιά”.

Τέλος, σχολίασε πως περνά δημιουργικά το χρόνο στο σπίτι του… “Απασχολούμαι με τη μουσική, βλέπω την εκπομπή σας, τη Σίσσυ. Το instagram είναι σαν να βρίσκεσαι με τον άλλον σε δημόσιο χώρο και λες τα νέα σου”.