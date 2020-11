Κώστας Καραφώτης | Παρέσυρε το «J2Us» με το νέο του τραγούδι!

Στο ρυθμό της νέας του επιτυχίας «Τρεις Τα Ξημερώματα», έβαλε ο Κώστας Καραφώτης το «Just The 2 Of Us» το βράδυ του Σαββάτου!

Ο ταλαντούχος κι αγαπητός τραγουδιστής εμφανίστηκε στο stage πλαισιωμένος από χορευτές και παρουσίασε για πρώτη φορά τηλεοπτικά το «Τρεις Τα Ξημερώματα», σε σύνθεση Γιώργου Θεοφάνους και στίχους Θάνου Παπανικολάου.

Το δυναμικό, γεμάτο έρωτα, ζεϊμπέκικο κυκλοφόρησε, από την Panik Platinum, πριν από λίγες ημέρες, μαζί με ένα κινηματογραφικό music video και κατάφερε αμέσως να ξεχωρίσει στις προτιμήσεις του κοινού, το ραδιοφωνικό airplay και το YouTube.

Δείτε την εμφάνιση του Κώστα Καραφώτη στο stage:

Δείτε το music video του «Τρεις Τα Ξημερώματα»: