Κώστας Καραφώτης: Επαγγελματική επάνοδος με ολοκαίνουριο τραγούδι & τηλεοπτική παρουσία!

Όπως όλα δείχνουν, ο Κώστας Καραφώτης επιστρέφει για τα καλά στη μουσική -κι όχι μόνο- πραγματικότητά μας, διανύοντας μια πολύ δημιουργική για εκείνον περίοδο. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης έχει μόλις κυκλοφορήσει ένα ολοκαίνουριο τραγούδι, ενώ ετοιμάζεται πυρετωδώς για το τηλεοπτικό show στο οποίο θα συμμετέχει με παρτενέρ – έκπληξη.

Το νέο του single “Αφήστε με όλοι στην τρέλα μου” έχει μόλις μερικά εικοσιτετράωρα που κυκλοφόρησε και συγκεντρώνει ήδη πληθώρα θετικών σχολίων, ενώ εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τον Stan… τον καλλιτέχνη που όχι μόνο τραγουδά αλλά και υπογράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Spicy και είναι σε μουσική του Νίκου Τερζή.

Παράλληλα, ο Κώστας Καραφώτης αναλαμβάνει κι έναν νέο ρόλο… αυτό του δασκάλου.

Θα τον απολαύσουμε σύντομα και τηλεοπτικά μιας και, όπως έχει ανακοινωθεί, θα συμμετέχει στον νέο κύκλο του Just The Two Of Us στο OPEN που πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου.

Παρτενέρ του η παρουσιάστρια… Βίκυ Χατζηβασιλείου. Φήμες λένε πως το ντουέτο θα μας εντυπωσιάσει με τις ερμηνείες αλλά και τις επιλογές του!