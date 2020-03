Κώστας Καραφώτης | «Δεν διαφώνησα με την κριτική επιτροπή του «Just the 2 of Us»!

Ο Κώστας Καραφώτης, με αφορμή τη λαμπερή πρεμιέρα του «Just the 2 of Us», βρέθηκε το πρωί της Κυριακής καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής της Σίσσυς Χρηστίδου.

Αρχικά, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες που βιώνουμε λόγω του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια, μίλησε για την εμπειρία του στο show, για τα υπόλοιπα ζευγάρια και τις κριτικές που έγιναν, αλλά και για τη συνεργασία του με την Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία παρενέβη και τηλεφωνικά.

Τέλος, ο Κώστας Καραφώτης δήλωσε πως όσα είπε η κριτική επιτροπή τον βρίσκουν σύμφωνο!

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: