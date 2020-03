Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One έκαναν το… «Billy Bam Bam» να παίζει παντού!

Όλοι τραγουδούν και χορεύουν «Billy Bam Bam»!

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και οι ONE, το πιο επιτυχημένο boyband στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής έκαναν το δικό τους δισκογραφικό reunion με το «Billy Bam Bam» το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 1.000.000 προβολές στο YouTube, βρέθηκε από την 3η εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο Top20 του Official Greek Airplay Chart by Mediainspector ενώ αποτελεί το αγαπημένο μουσικό και χορευτικό trend όλων των ηλικιών στο Instagram.

Το «Billy Bam Bam» ακούγεται κυριολεκτικά παντού!