Κωνσταντίνος Αργυρός | Στο στούντιο για το νέο του τραγούδι! (Φωτογραφία)

Τη νέα του δισκογραφική δουλειά ετοιμάζει ο Κωνσταντίνος Αργυρός!

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, λίγους μήνες μετά την επιτυχία που σημείωσε το «Αθήνα Μου», το οποίο αυτή τη στιγμή αγγίζει τις 20.000.000 προβολές στο YouTube, μπαίνει ξανά στο στούντιο για να ηχογραφήσει “ένα από τα πιο ειλικρινή τραγούδια που έχει πει”.

Την πληροφορία έκανε γνωστή ο ίδιος μέσα από μία φωτογραφία που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

«Μόλις τελείωσε η εγγραφή και κάτι καινούργιο έρχεται!

Είμαι τόσο χαρούμενος που σε λίγες μέρες μέσα απο νότες, λέξεις και εικόνες θα ταξιδέψουμε μαζί σε ένα απο τα πιο ειλικρινή τραγούδια που έχω πει και ελπίζω να το αγαπήσετε και να το τραγουδάμε παρέα!

“If you don’t sacrifice for what you want, what you want becomes the sacrifice”», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης του.

