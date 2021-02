Κυριάκος Παπαδόπουλος – «I am with you» | Ο ταλαντούχος συνθέτης και παραγωγός σε ένα ακόμα ethnic instrumental!

Το ταλέντο του μεγάλου Έλληνα συνθέτη και παραγωγού Κυριάκου Παπαδόπουλου με τις χρυσές και πλατινένιες επιτυχίες, δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής!

Για άλλη μια φορά, μας εκπλήσσει ευχάριστα και μας παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της καλλιτεχνικής του υπόστασης, με ένα ακόμα ethnic instrumental.

Το «I am with you», είναι η σύγχρονη παραλλαγή της πασίγνωστης επιτυχίας «Είμαι μαζί σου», το οποίο έχει ερμηνεύσει ο Νίκος Βέρτης, σε στίχους Ηλία Φιλίππου και σήμερα με τις πινελιές στο Oud και το Cümbüs του Γιώργου Δεγερμετζόγλου, μας κάνει αυτό το μουσικό δώρο. Μας αποδεικνύει πως η μουσική όχι μόνο δεν έχει όρια, αλλά από μόνη της μπορεί να δημιουργήσει εικόνες, χωρίς να υπάρχουν λέξεις.

Κυκλοφορεί από την Prime Productions.

Απολαύστε το…

Post Views: 70