Κρυσταλλία | Σχολιάζει τη συμμετοχή της στο «Just The Two Of Us»!

Έχοντας στις αποσκευές της το καινούριο της τραγούδι με τίτλο «Me Gusta» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, η Κρυσταλλία ετοιμάζεται για το «Just The Two Of Us» που κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου.

Με παρτενέρ τον ηθοποιό Λεωνίδα Καλφαγιάννη, η τραγουδίστρια εξέφρασε την αισιοδοξία της για την πορεία που θα διαγράψουν στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι δεν φοβούνται τον ανταγωνισμό.

Παράλληλα, ο ηθοποιός δήλωσε ότι ότι την εμπιστεύεται απόλυτα και ότι αμέσως βρήκαν κοινά σημεία.

Το ισπανόφωνο τραγούδι της Κρυσταλλίας κυκλοφόρησε πριν περίπου ένα μήνα, από την Panik Records, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις και έχει ξεπεράσει τις 100.000 προβολές στο YouTube!