Γνωρίσαμε τον Ιάσονα Μανδηλά ως χορευτή – ηθοποιό. Θυμόμαστε όλοι τη συμμετοχή του στο So You Think You Can Dance και τον έχουμε απολαύσει στο πλευρό της Άννας Βίσση, του Robbie Williams, της Έλενας Παπαρίζου και της Ελένης Φουρέιρα. Το 2019 έκανε το ντεμπούτο στη δισκογραφία με το single «Χίλια Κομμάτια».

Ο νεαρός τραγουδιστής επιλέγει και αυτός το tralala.gr για να στείλει το μήνυμα να παραμείνουμε δυνατοί για το κοινό καλό.