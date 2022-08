Ιάσονας Μανδηλάς – «Λουλούδι» | Ο ανατρεπτικός pop performer σε ολοκαίνουργιο single & video clip!

Ο ανατρεπτικός pop performer Ιάσονας Μανδηλάς επιστρέφει με νέο single.

Το «Λουλούδι» σε στίχους & μουσική του APON είναι ένα ατμοσφαιρικό mid-tempo ερωτικό τραγούδι και πρωτοπαρουσιάστηκε στη σκηνή του Athens Pride μπροστά σε χιλιάδες θεατές τον περασμένο Ιούνιο. Μέσα από το νέο του single, ο Ιάσονας «ανθίζει» μουσικά δείχνοντάς μας μια διαφορετική καλλιτεχνική του πλευρά, πιο ευαίσθητη και πιο νοσταλγική σε σχέση με όσα μας έχει παρουσιάζει μέχρι σήμερα.

Το official video για το νέο τραγούδι του always in fashion Ιάσονα Μανδηλά μόλις κυκλοφόρησε στο YouTube, σε σκηνοθεσία του Steven Airth.