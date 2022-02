Θοδωρής Φέρρης | Σαρωτικός στην πρεμιέρα του στο «Barbarella live party»!

Ο Θοδωρής Φέρρης «μαγεύει» την Θεσσαλονίκη, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, στο «Barbarella live party»! Από το πρώτο κιόλας βράδυ, οι εμφανίσεις του Θοδωρή Φέρρη, που έχει δίπλα του την Κατερίνα Λιόλιου και με τη συμμετοχή της Ματίνας Ζάρα, έγιναν sold out και talk of the town, με τον σαρωτικό καλλιτέχνη να χαρίζει ανεπανάληπτες μουσικές στιγμές.

Ο Θοδωρής Φέρρης, ο επιτυχημένος και ερωτικός ερμηνευτής, παρασύρει το κοινό σε αγαπημένα μουσικά μονοπάτια, με τις προσωπικές του επιτυχίες όπως «Χίλια Κομμάτια», «Παρασκευή», «Κάψε», «Τα Αμαρτωλά Σου Μάτια», «Ένας Μεγάλος Έρωτας», «Πήρα Έτσι Απλά» και «Ζήσε Τη Στιγμή», καθώς και τις γεμάτες ψυχή ερμηνείες του σε τραγούδια – σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας.

Η Κατερίνα Λιόλιου, το next big thing της ελληνικής δισκογραφίας, που σύντομα θα την δούμε και σε ρόλο παρουσιάστριας, στα backstage του «X Factor», βάζει τη δική της μοναδική πινελιά στο πρόγραμμα, με τα hits της όπως το πιο πρόσφατο «Η Ψυχολογία Μου» κι άλλα αγαπημένα τραγούδια.

Η Ματίνα Ζάρα, το πολλά υποσχόμενο new entry, ξεσηκώνει το κοινό με τα singles της, μεταξύ των οποίων το πρόσφατο «Ελεύθερη & Ωραία», παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα με ελληνικά και ξένα τραγούδια.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο Θοδωρής Φέρρης και το δυνατό σχήμα του «Barbarella live party» δίνουν δυναμικό παλμό στη διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη!