Η Τάμτα ξανά σε ρόλο σκηνοθέτη! Δείτε το νέο της video clip για το “Hold On”!

Και ενώ πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το νέο της hit single «Δεν Είσαι Εδώ» με τον ράπερ Mente Fuerte, το οποίο βρίσκεται σταθερά στις κορυφαίες θέσεις των YouTube Trends, η Τάμτα κάνει την έκπληξη και κυκλοφορεί ακόμα ένα ολοκαίνουργιο clip!

Πρόκειται για το music video του αγγλόφωνου single της “Hold On”, του οποίου τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε η ίδια φέτος το καλοκαίρι στο Σαρακήνικο της Μήλου σε συνεργασία με τους P.K και T.D.

Το εντυπωσιακό σεληνιακό τοπίο της πασίγνωστης παραλίας της Μήλου με τους λευκούς ηφαιστειακούς βράχους, σε συνδυασμό με τη λευκή άμμο, τα πανέμορφα γαλαζοπράσινα νερά αλλά και τα εξαιρετικά εφέ δια χειρός Bodega Visuals δίνουν ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που η Τάμτα αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή ενός video clip της, αφού την άνοιξη -και εν μέσω καραντίνας- σκηνοθέτησε η ίδια το music video για το τραγούδι «Σ’ Αγαπώ», το οποίο και απέσπασε τις καλύτερες κριτικές.

Το “Hold On” συμπεριλαμβάνεται επιτυχημένο αγγλόφωνο EP της Τάμτα “Awake” που μετράει ήδη τις επιτυχίες “Sex With Your Ex” & “Yala” και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.