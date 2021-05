Η Έλενα Παπαρίζου μάγεψε την Ευρώπη με την εμφάνισή της στη Eurovision!

Η “number one” pop star Έλενα Παπαρίζου έκλεψε τις εντυπώσεις την βραδιά της Eurovision.

Μπορεί ο φετινός θεσμός να πραγματοποιήθηκε κάτω από πολύ αυστηρές συνθήκες λόγω του covid, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε τους Ολλανδούς παραγωγούς στο να ετοιμάσουν ένα φαντασμαγορικό για το κοινό show.

Έτσι, πέρα από τα εντυπωσιακά live acts στη σκηνή του Ahoy Arena, ετοίμασαν και ένα special rooftop party με τίτλο «Rock The Roof», στο οποίο 6 πρώην νικητές του θεσμού παρουσίασαν το νικητήριο τραγούδι τους πάνω σε ειδικά διαμορφωμένες ταράτσες του Ρότερνταμ. Στο interval act συμμετείχε και το δικό μας “number one”, η Έλενα Παπαρίζου, παρουσιάζοντας το νικητήριο “My Number One” με το οποίο έφερε την πρωτιά στην Ελλάδα 16 χρόνια πριν.

Για πρώτη φορά μάλιστα μετά από αρκετά χρόνια, απολαύσαμε την Έλενα στην αρχική χορογραφία του τραγουδιού με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, ενώ δεν έλειψε και το τρικ με την λύρα αλλά και ο σχηματισμός του «1», δημιουργώντας ρίγη συγκίνησης σε όλη την Ευρώπη.

Όπως ήταν φυσικό, τα tweets σε όλη την Ευρώπη έπεσαν βροχή αποθεώνοντας την Ελληνίδα σταρ και φέρνοντας το όνομά της στην παγκόσμια trending λίστα της δημοφιλούς πλατφόρμας.