Η Έλενα Παπαρίζου ενώνει ξανά τη φωνή της με τον Sergey Lazarev με την υπογραφή του Δημήτρη Κοντόπουλου!

Το 15ο #Qsession, μία σειρά acoustic διασκευών στην οποία ο επιτυχημένος συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος προσκαλεί δημοφιλείς καλλιτέχνες και μαζί μας χαρίζουν απολαυστικές μουσικές στιγμές, είχε πρωταγωνιστές την Έλενα Παπαρίζου και τον Sergey Lazarev.

Η Ελληνίδα ντίβα της pop και ο διάσημος Ρώσος τραγουδιστής παρουσίασαν μία acoustic εκτέλεση του τραγουδιού «You Are The Only One», το τραγούδι με το οποίο ο Sergey Lazarev εκπροσώπησε τη Ρωσία στην Eurovision του 2016 στη Στοκχόλμη, κατακτώντας την τρίτη θέση στον τελικό.

Οι δύο καλλιτέχνες είχαν συναντηθεί ξανά στη σκηνή των Mad Video Music Awards 2016, όπου είχαν τραγουδήσει και τότε το «You Are The Only One».

«Είναι πραγματικά λυπηρό… η Eurovision ακυρώθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία. Όμως πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατέψουμε την ανθρωπότητα αυτές τις μέρες! Έτσι, ο Sergey Lazarev κι εγώ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη διασκευή για να σκορπίσουμε λίγη αγάπη σε όλο τον κόσμο», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.