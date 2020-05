Η άγνωστη συγκινητική ιστορία πίσω από την επιτυχία του Μιχάλη Χατζηγιάννη «Το σ’ αγαπώ»!

Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές επιτυχίες του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Κυκλοφόρησε το 2002 και μέχρι σήμερα έχει διαγράψει μοναδική πορεία, όντας σταθερά ανάμεσα στα πιο αγαπημένα μας τραγούδια.

Το τραγούδι «Το σ’ αγαπώ» γράφτηκε από τον ίδιο τον Μιχάλη Χατζηγιάννη μαζί με την Ελεάννα Βραχάλη, μια από τις πιο αξιόλογες και ξεχωριστές στιχουργούς της νέας γενιάς.

Στο 2ο επεισόδιο του “Just the two of us” στο OPEN, όπου συμμετέχει η δημοσιογράφος Χριστίνα Βραχάλη -αδερφή της στιχουργού- είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε την ιστορία πίσω από το τραγούδι, μια ιστορία που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Όταν ο παρτενέρ της Χριστίνας Βραχάλη, Γιώργος Λιβάνης, επέλεξε για τη διαγωνιζόμενο το συγκεκριμένο τραγούδι είδαμε την ίδια να ξεσπά σε κλάματα, καθώς -όπως δήλωσε- έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνη.

“Είναι ένα τραγούδι που έχει σηματοδοτήσει μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Το έχει γράψει η αδερφή μου, ήταν μια πολύ δύσκολη συγκυρία όταν γράφτηκε. Απλά ήθελε να το πετάξει γιατί δεν της άρεσε και το βρήκα τσαλακωμένο το χαρτάκι. Ήταν η χρονική στιγμή εκείνη που βρέθηκε πολύ σημαντική για εκείνη κυρίως και κατ’ επέκταση για μένα και την οικογένειά μου”.