Ελένη Χατζίδου: Επιστροφή στην τηλεόραση μαζί με τον… σύζυγό της!

Η Ελένη Χατζίδου διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της τόσο προσωπικά, όσο και επαγγελματικά κι αυτό είναι ολοφάνερο! Η τραγουδίστρια κάνει ολική επιστροφή στα επαγγελματικά της και θα την απολαμβάνουμε και στην τηλεόραση σε ρόλο… δασκάλας.

Μετά το γάμο της με τον Ετεοκλή Παύλου και τον ερχομό της κόρης τους, η Ελένη Χατζίδου ξεχειλίζει από ευτυχία κι όχι άδικα. Η οικογένειά τους ολοκληρώθηκε και ο κεραυνοβόλος έρωτας του ζευγαριού σφραγίστηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου. Οι δυο τους δείχνουν απόλυτα ευχαριστημένοι από όσα τους έχει φέρει η ζωή και δηλώνουν ευλογημένοι.

Μαζί στη ζωή, μαζί και στην τηλεόραση!!

Το Just the two of us ξεκινά στις 14/3 και ένα από τα πιο πολυσυζητημένα του ζευγάρια, ο Ετεοκλής και η Ελένη έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες και ετοιμάζονται πυρετωδώς για να μας εντυπωσιάσουν με τις ερμηνείες τους.

Οι δυο τους δηλώνουν ευτυχισμένοι που θα συνεργαστούν για τις ανάγκες του show του OPEN και θα περνούν ακόμη περισσότερες ώρες μαζί. Εμείς περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε τι έχουν να μας παρουσιάσουν. Τι λέτε;; Θα μας πείσουν και σαν τραγουδιστικό ντουέτο;;

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε πως η Ελένη Χατζίδου επέστρεψε και δισκογραφικά πολύ δυναμικά πριν λίγο καιρό… με το ξεσηκωτικό “Αχαριστία”, μια διασκευή στο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα που πρωτοκυκλοφόρησε το 1997. Με άλλον αέρα πια, το single παίζει δυνατά παντού και έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό. Η sexy μανούλα Ελένη Χατζίδου ανανεώθηκε πλήρως και είναι έτοιμη για νέες μουσικές περιπέτειες!

Έρχονται σύντομα περισσότερα!