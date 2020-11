Ελένη Φουρέιρα | Το πρωτοφανές που πέτυχε στο Spotify το νέο της τραγούδι «Light It Up»!

Ακόμα μία επιτυχία έβαλε στο ενεργητικό της η Ελένη Φουρέιρα, καθώς το νέο της διεθνές hit «Light It Up», που κυκλοφορεί από την Panik Records, πέτυχε κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα στο Spotify!

Η «εκρηκτική» disco queen έγινε η πρώτη τραγουδίστρια της Ελλάδας που έχει ταυτόχρονα δύο covers για το νέο της τραγούδι στο Spotify! Συγκεκριμένα, το «Light It Up» είναι στη λίστα New Music Friday, με τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες της εβδομάδας και στη λίστα Greek Pop, με τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες από τη χώρα μας.

Την ίδια ώρα, το «Light It Up», που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό, ξεχωρίζει και εκτός συνόρων. Μεταξύ άλλων, μπήκε στη λίστα με τις κυκλοφορίες της εβδομάδας στη Μεγάλη Βρετανία και, συγκεκριμένα στο officialcharts.com, το site με τα επίσημα βρετανικά charts, κάτι που πολύ σπάνια συμβαίνει με ελληνική παραγωγή. Επίσης, μπήκε στα social media του Spotify σε Ισπανία, Ιταλία και Ισραήλ.