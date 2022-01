Ειρήνη Παπαδοπούλου & Νίκος Κοκλώνης σε νέο βίντεο κλιπ «φωτιά»!

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η εκρηκτική Ειρήνη Παπαδοπούλου παρουσίασε για πρώτη φορά στην σκηνή του Just The 2 Of Us το νέο της τραγούδι «Λέει Λέει Λέει», σε συνεργασία με τον ανατρεπτικό Νίκο Κοκλώνη.

Το άκρως κολλητικό «Λέει Λέει Λέει» αποτελεί διασκευή του mega hit στα Βαλκάνια “Suga Suga” των MC Yankoo ft. DJ Bobby B. & Jacky Jack, σε ελληνικούς στίχους της Σοφίας Παπαβασιλείου.

Το ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ της Ειρήνης και του Νίκου σε σκηνοθεσία του Κώστα Καπετανίδη, είναι πλέον διαθέσιμο και στο YouTube.

Πατήστε το play και απολαύστε το πιο hot ντουέτο της χρονιάς που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company!