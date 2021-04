Δήμος Μπέκε & Bauer Merza | Εντυπωσιάζουν με την διασκευή του “Before You Go”!

Ο γνωστός τραγουδιστής Δήμος Μπέκε ενώνει τις δυνάμεις του με τον μουσικό παραγωγό Bauer Merza και μας παρουσιάζουν μία νέα version του πασίγνωστου τραγουδιού του Lewis Capaldi, “Before You Go“.

Τόσο ο ρυθμός, όσο και τα εκρηκτικά φωνητικά του Δήμου Μπέκε κάνουν το τραγούδι να ξεχωρίζει από το πρώτο κιόλας άκουσμα!

Με περισσότερα από 10 χρόνια μουσικής πορείας στην Ελλάδα, ο Δήμος Μπέκε έχει κυκλοφορήσει πολλά singles, έχει συνεργαστεί με πολλά συγκροτήματα και έχει εμφανιστεί σε διάσημες τηλεοπτικές εκπομπές, όπως το “Your Face Sounds Familiar”.

Ο Βρετανός μουσικός παραγωγός Bauer Merza με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στη μουσική βιομηχανία ανέλαβε τη μουσική παραγωγή και τη σκηνοθεσία του video, παράλληλα με το AMIRFILMS.

