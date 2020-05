Δέσποινα Βανδή | «Το σημαντικό για μένα είναι ότι γράφω με τον Γιώργο Θεοφάνους αυτή τη στιγμή που μιλάμε»!

Σε μία αποκάλυψη προχώρησε στον αέρα του «Just The Two Of Us» η Δέσποινα Βανδή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του show ότι βρίσκεται στο στούντιο μαζί με τον Γιώργο Θεοφάνους!

Ένα από τα ζευγάρια που διαγωνίζονται, ο Κώστας Καραφώτης και η Βίκυ Χατζηβασιλείου, ερμήνευσε το τραγούδι «Θυμός» που φέρει την υπογραφή του Γιώργου Θεοφάνους στη μουσική.

Με αφορμή αυτό η Δέσποινα Βανδή είπε: «Τον “Θυμό” τον έχω τραγουδήσει, απλώς ήμουν σε μία φάση που τότε έφευγα από τον Φοίβο…»

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε:

«Το σημαντικό για μένα είναι ότι γράφω με τον Γιώργο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καινούργια τραγούδια υπέροχα. Ο Γιώργος είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες συνθέτες και στιχουργούς. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Μπορεί ακόμη και θα μπορεί για πάντα, γιατί κάποιες φορές κάποιες εποχές στιγματίζονται από συγκεκριμένους συνθέτες που δίνουν το ηχόχρωμα τους στην έμπνευση τους.»