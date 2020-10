Δέσποινα Βανδή | «Δεν ψάχνω για καμία δικαίωση μέσα από το “Just The Two Of Us”»!

Συνέντευξη στο περιοδικό «Τηλέραμα» παραχώρησε η Δέσποινα Βανδή με αφορμή την πρεμιέρα του «Just The Two Of Us» και τη συμμετοχή στη θέση της κριτικής επιτροπής.

«Είναι πάρα πολύ ωραία! Έχουμε γίνει μια πολύ όμορφη παρέα και κάθε φορά ανυπομονώ να τους συναντήσω. Οι συμμετέχοντες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και πιστεύω πως και φέτος θα ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, παρουσιάστρια και κριτής.

Σε σχέση με τις στιγμές διαφωνίας με τους περσινούς διαγωνιζόμενους και το αν δικαιώθηκε, σχολίασε: «Δεν ψάχνω για καμία δικαίωση μέσα από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βρίσκομαι εκεί για έναν συγκεκριμένο ρόλο, που απαιτεί να λέω τη γνώμη μου. Το να αποθεώνεις και να μιλάς πάντα καλά για όλους δεν βοηθάει κανέναν. Θεωρώ πως ό,τι λέω το λέω με ευγένεια και σεβασμό σε αυτόν που έχω απέναντί μου».

Όσο για το αν θα πήγαινε κριτής σε άλλο show δήλωσε πως «Εξαρτάται από το περιεχόμενο»!