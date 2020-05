Γιώργος Παπαδόπουλος | Η συναυλία που έδωσε μέσω Skype στον Σύνδεσμο Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ!

Την προσπάθεια του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ να ψυχαγωγηθούν τα παιδιά, προκειμένου να μη χάσουν την επαφή τους με την καθημερινότητα στήριξε ο Γιώργος Παπαδόπουλος!

Τον τελευταίο μήνα, γνωστοί ηθοποιοί, συγγραφείς και τραγουδιστές έχουν σταθεί στο πλευρό του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ και έχουν στηρίξει το έργο του με τον δικό τους τρόπο. Έτσι έκανε και ο δημοφιλής τραγουδιστής, που μέσω skype, μαζί με την κιθάρα του, τραγούδησε στα παιδιά γεμίζοντας τα χαρά και αισιοδοξία!

«Η μουσική μας επιτρέπει να αισθανόμαστε σχεδόν όλα τα συναισθήματα που βιώνουμε στη ζωή μας… Music allows us to feel nearly or possibly all emotions that we experience in our lives…» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησης του.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, αγωνίζεται καθημερινά 97 χρόνια τώρα με πυξίδα τις αρχές της αλληλεγγύης και της προσφοράς και με αίσθημα κοινωνικής συνείδησης, με ένα και μοναδικό σκοπό. «Να έχει το κάθε παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη, τη δυνατότητα να ζει αξιοπρεπώς, με δωρεάν περίθαλψη, στέγαση, σίτιση, ως βασικά προαπαιτούμενα για την επαγγελματική ένταξη και την συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.»