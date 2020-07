Γιώργος Λιβάνης | Η δημιουργική σεζόν και όσα ετοιμάζει για το καλοκαίρι!

Σε μία απόλυτα δημιουργική φάση βρίσκεται ο Γιώργος Λιβάνης, ένα από τα πιο ταλαντούχα και τάχιστα ανερχόμενα πρόσωπα της ελληνικής δισκογραφίας, καθώς, έπειτα από μία γεμάτη σεζόν, συνεχίζει τα επαγγελματικά του σχέδια και μέσα στο καλοκαίρι!

Αυτή την περίοδο, ο Γιώργος Λιβάνης συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ραδιοφωνικό airplay και τις προτιμήσεις του κοινού με το πρόσφατο single του «Που Και Που», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Platinum. Μέσα από το δικό του, ξεχωριστό, μουσικό πρίσμα, ο Γιώργος Λιβάνης μας σύστησε το τραγούδι 14 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και μας έκανε να το αγαπήσουμε ξανά, ενώ είχε προηγηθεί ακόμα ένα επιτυχημένο single, το «Έλα Απόψε».

Παράλληλα, αυτή την περίοδο, ο αγαπητός λαϊκός τραγουδιστής, που τους προηγούμενους μήνες εμφανίστηκε με επιτυχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται να βάλει για ακόμα μία φορά τη «σφραγίδα» του στη διασκέδαση, κάνοντας live εμφανίσεις ανά την Ελλάδα. Τηρώντας τις οδηγίες των ειδικών, θα χαρίσει στο κοινό μοναδικές μουσικές στιγμές, γεμάτες με τις προσωπικές του επιτυχίες και τις δυνατές του ερμηνείες.

Ο Γιώργος Λιβάνης ήταν επίσης ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στο show «Just The 2 Of Us». Πρώτα ως coach της Χριστίνας Βραχάλη και έπειτα του Μάριου Πρίαμου Ιωαννίδη, έκλεψε τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού και απέσπασε θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή, φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό.