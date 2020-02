Γιάννης Χριστοδουλόπουλος – “Μωρό μου”| Κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι!

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος μας παρουσιάζει το νέο single “Μωρό Μου”.

Όπως αναφέρει ο ίδιος: “Το τραγούδι αυτό είναι η απλούστερη σκέψη που μπορεί να μουρμουρίσει κάθε ρομαντικός άνθρωπος στην πιο πρωτόλεια και αφελή μορφή του, βασανισμένος πάντα απ’ τη πιο περίπλοκη, μόνιμη κατάσταση.

Τον έρωτα.

Η Έλενα Χριστοπούλου είναι το πρόσωπο και η απόλυτη απεύθυνση του αισθήματος της κατάστασης που αφηγείται το κομμάτι.’’

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος μας χαρίζει ένα κολλητικό, αισθαντικό τραγούδι που μας κάνει να ερωτευθούμε και να το αφιερώνουμε με λόγια που βγαίνουν χωρίς καμία προσπάθεια, έτσι όπως μας βρίσκει το αίσθημα.

Το ανατρεπτικό video clip αποτυπώνει ακριβώς το αίσθημα του κομματιού, με πρωταγωνίστρια την Έλενα Χριστοπούλου.

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

“Μωρό μου”

Κυκλοφορεί από τη Walnut Entertainment!

Μουσική / Στίχοι: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Ευγενική χορηγία Vineyards & Wineries TSANTALI

Παραγωγή, ενορχήστρωση, Πιάνο, πλήκτρα, τύμπανα: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Σαξόφωνο: Φοίβος Μποζάς Ηχογράφηση, μίξη, mastering: @ private studio

Σκηνοθεσία: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Κάμερα – Lights: Σταυρούλα Κολοβέρου

Βοηθός σκηνοθέτη – Συντονισμός: Κατερίνα Αναστασάτου

Editing: Save the frame

Additional editing: Σταυρούλα Κολοβέρου

Lightning – Sfx – colorist: Save the frame

Hair styling: Νικόλας Βιλλιώτης

Make up artist: Έλσα Πρωτοψάλτη

Styling: Αρης Γεωργιάδης

Limo services: Ευάγγελος Σάτας

Εκτέλεση, επιμέλεια παραγωγής: Novel vox

Εμφανίστηκαν: Νίκος Σπηλιώτης, Φοίβος Μπόζας

Παραγωγή: © 2020

Walnut Entertainment Greece