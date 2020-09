Γιάννα & Πασχάλης Τερζής | Ενώνουν τις φωνές τους για πρώτη φορά!

View this post on Instagram

Η μελωδική χροιά της Γιάννας Τερζή ενώνεται πρώτη φορά δισκογραφικά με τη χαρισματική φωνή του πατέρα της, Πασχάλη Τερζή, σε ένα μαγικό αποτέλεσμα. Στο δυναμικό και άκρως συγκινητικό τραγούδι με τίτλο «Για Σένα Μόνο». Πάρτε μια μικρή γεύση! ▶️ Στίχοι: @yiannaterzi Μουσική: Γιάννα Τερζή & @pademusic Το ακούτε αποκλειστικά από την Δευτέρα 21/09 στον @dromos898fm, στο @cosmoradio_951 και σε επιλεγμένα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα & την Κύπρο! #NewSong #YiannaTerzi #PashalisTerzis #GiaSenaMono #NewSong