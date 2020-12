Βασίλης Καρράς | Βάζει «φωτιά» στο live του J2US το βράδυ του Σαββάτου!

Ο αγαπημένος και αυθεντικός λαϊκός τραγουδιστής έρχεται στο μουσικό show του Open το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου.

Ο Βασίλης Καρράς θα ανέβει στη σκηνή του «Just the 2 of us» για να μας χαρίσει μία βραδιά γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές ερμηνείες από παλιές και νέες του επιτυχίες!

Τα ζευγάρια πια έχουν φτάσει στην τελική δεκάδα και ο δρόμος προς τον τελικό επιφυλάσσει… ανατροπές! Η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής θα είναι εκεί και είναι έτοιμοι να τους δυσκολέψουν, αφού οι απαιτήσεις όλο και μεγαλώνουν.

Δείτε τα αποκλειστικά πλάνα από τα γυρίσματα που πρόβαλε η εκπομπή «Ευτυχείτε»: