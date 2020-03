Χρύσπα – Στέλιος Λεγάκης – Prestige The Band | Βρεθήκαμε στη φωτογράφιση τους λίγο πριν την πρεμιέρα τους στο Kremlino! (Φωτορεπορτάζ)

Τι ετοιμάζει η Χρύσπα, με τον Στέλιο Λεγάκη και τους Prestige The Band;

Οι δύο τραγουδιστές και το συγκρότημα ετοιμάζουν μία πολύ ενδιαφέρουσα μουσική συνάντηση στο Kremlino, στον Πειραιά.

Το tralala.gr βρέθηκε αποκλειστικά στα backstages της φωτογράφισης του σχήματος για να σου δώσει μία μικρή γεύση πριν την πρεμιέρα!

Η Χρύσπα, που διανύει μία από τις καλύτερες επαγγελματικές περιόδους της ζωής της, έρχεται ανανεωμένη, με τη μοναδική ενέργεια της και τις επιτυχίες της να μοιραστεί μαζί μας την αγάπη για τα live.

Παράλληλα, η αγαπημένη τραγουδίστρια ετοιμάζει το νέο της τραγούδι και προετοιμάζεται για την πρεμιέρα του «Just The Two Of Us».

Ο Στέλιος Λεγάκης, που έχει ξεχωρίσει με το ταλέντο του, θα δώσει το δικό του pop ύφος στο σχήμα.

Ο νεαρός τραγουδιστής έχει συνεργαστεί επί σκηνής με πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες (Βασίλη Καρρά, Δέσποινα Βανδή, Νίκο Οικονομόπουλο, Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κωνσταντίνο Αργυρό, Πάολα, Παντελή Παντελίδη) αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές!

Οι Prestige The Band, η μπάντα που απολαμβάνουμε στο «The 2Night Show», θα δώσουν τον δικό τους ρυθμό συνδυάζοντας τραγούδια από όλες τις δεκαετίες με τον δικό τους funky ήχο.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Τόσα Σ’Αγαπώ».

Η συνταγή της παρέας τους; Κέφι, διασκέδαση και αγάπη για τη μουσική, με τη δική τους αισθητική!

Συμμετέχουν η Candy Νικολάου και ο Χρήστος Βάμος.

Η πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του σχήματος έχει οριστεί για το Σάββατο 21 Μαρτίου, στη μουσική σκηνή του Kremlino στον Πειραιά.