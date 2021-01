Αυτοί είναι οι νικητές των Mad Video Music Awards 2020!

Τα Mad Video Music Awards, ο πιο διαχρονικός μουσικός θεσμός, πραγματοποιήθηκαν για 17η χρονιά, προσφέροντας συναρπαστικές στιγμές και έντονες συγκινήσεις που φώτισαν τη δύναμη της μουσικής.

Ο μοναδικός θεσμός μουσικών βραβείων της χώρας έστειλε ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας.

Μείναμε σπίτι, μείναμε ασφαλείς και απολαύσαμε τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής από απόσταση μέσα από ένα μοναδικό, εορταστικό τηλεοπτικό show που προβλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 2 Ιανουαρίου από τη συχνότητα του Mega.

Τα Mad Video Music Awards 2020 σε συνεργασία με το Mega παρουσίασαν ένα υψηλών προδιαγραφών αποτέλεσμα και σε επίπεδο παραγωγής και εικόνας, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση τις κινηματογραφικές τύπου κάμερες ARRI ALEXA.

Η βραδιά επιφύλαξε εντυπωσιακά acts με αγαπημένους καλλιτέχνες!

Με σειρά εμφάνισης, ο Mad Clip με τη Josephine, η Λένα Ζευγαρά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, η Ελένη Φουρέιρα, ο TOQUEL, η Τάμτα, ο SNIK, η Έλενα Παπαρίζου με τον Solmeister και τη Marseaux, οι ΜΕΛΙSSES με τη Natasha Kay χάρισαν έντονες μουσικές στιγμές από τη σκηνή των Mad Video Music Awards 2020.

Όπως κάθε χρόνο, ο μοναδικός θεσμός μουσικών βραβείων της χώρας, τα Mad Video Music Awards, παρουσίασαν δυνατές απονομές και βραβεύσεις με ανατρεπτικούς απονεμητές, οι οποίοι προέρχονταν από το χώρο της μουσικής, της τηλεόρασης, του θεάτρου, αλλά και του αθλητισμού και έδωσαν το δικό τους ξεχωριστό στίγμα.

Τη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς. Το παλμό του backstage μετέφερε η Konnie Metaxa.

Οι νικητές των Mad Video Music Awards 2020

Best Hip Hop Urban – Video

Mad Clip – «Hustla»

Best Hip Hop – Track

TOQUEL – «Business»

Best Video Of The Year

SNIK & Tamta – «Señorita»

Best Song

Χρήστος Μάστορας – «Δεν Έχω Ιδέα»

Best Female – Adult

Έλενα Παπαρίζου

Best Female Modern

Ελένη Φουρέιρα

Best Male Adult

Κωνσταντίνος Αργυρός

Best Male Modern

SNIK

Best Group

ΜΕΛΙSSES

Best Duet

Claydee & Ελένη Φουρέιρα – «Loquita»

Best Viral

Φάνης Λαμπρόπουλος & Νίκος Ράπτης – «Παρασκευάς»

Best New ComerΛένα Ζευγαρά