Αυτά θα είναι τα ζευγάρια του νέου κύκλου του Just the two of us!

Την επιτροπή του νέου κύκλου του Just the two of us στο OPEN τη μάθαμε. Ποιοι θα είναι εκείνοι που θα αναλάβουν ν’ αποδείξουν ότι τραγουδούν καλά; Πώς έχουν διαμορφωθεί τα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν;

O Γρηγόρης Μελάς και το newsit.gr εξασφάλισαν αποκλειστικές πληροφορίες και μας αποκαλύπτουν τη λίστα των συμμετεχόντων:

Γιώργος Γιαννόπουλος – Δέσποινα Ολυμπίου

Ορφέας Παπαδόπουλος – Άρτεμις Ματαφιά

Νικολέττα Καρρά – Βαλάντης

Λεωνίδας Καλφαγιάννης – Κρυσταλλία

Χριστίνα Παππά – Κωνσταντίνος Φραντζής

Βίκυ Χατζηβασιλείου – Κώστας Καραφώτης

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Χρήστος Ζώτος

Χριστίνα Βραχάλη – Γιώργος Λιβάνης

Μάριος Πρίαμος – Άσπα Τσίνα

Τρύφωνας Σαμαράς – Χαρά Βέρρα

Γιάννης Δρυμωνάκος – Χρύσπα

Έρρικα Πρεζεράκου – Άρης Μακρής

Τάσος Ξιάρχος – Κόνι Μεταξά

Ετεοκλής Παύλου – Ελένη Χατζίδου

Το Just the two of us έρχεται στο OPEN στις 14/3 με παρουσιαστή το Νίκο Κοκλώνη.