Αναστάσιος Ράμμος | Η σπάνια φωτογραφία με το συγκρότημα από το οποίο ξεκίνησε!

Μία «βουτιά» στο παρελθόν έκανε ο Αναστάσιος Ράμμος και αποκάλυψε φωτογραφία από την εφηβική του ηλικία και το συγκρότημα στο οποίο ήταν μέλος!

Ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης, που μας έχει χαρίσει πολλά hits, τόσο με τη φωνή του, όσο και με τη φωνή άλλων συναδέλφων του έκανε τα πρώτα του βήματα με ένα ροκ συγκρότημα που είχε φτιάξει με φίλους του, τους All Of My Regrets.

Το πρωί της Πέμπτης, ο Αναστάσιος Ράμμος έκανε ένα throwback στα social media και μοιράστηκε μία φωτογραφία του συγκροτήματος από το 2009! «Πρέπει να τον τελειώσουμε εκείνον τον καταραμένο δίσκο του 2009, Τι λέτε;», έγραψε στη λεζάντα, απευθυνόμενος στα υπόλοιπα μέλη της μπάντας, με την οποία είχε κάνει και live εμφανίσεις, όπως στο Schoolwave Festival.