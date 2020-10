Αλέξης Παππάς | Ο «μαθητής» της Χριστίνας Σάλτη έχει παίξει σε video clip της Άννας Βίσση!

Ο Αλέξης Παππάς είναι ένας από τους διαγωνιζόμενους στο φετινό «Just The 2 Of Us» και, με coach την Χριστίνα Σάλτη, έδειξε πως εκτός από κορμί έχει και φωνή!

Στην πρεμιέρα του show, το διεθνές μοντέλο με την εντυπωσιακή εμφάνιση και η ταλαντούχα τραγουδίστρια, που μας έχει χαρίσει πολλές επιτυχίες και ανήκει στο δυναμικό της Panik Platinum, έκαναν τη διαφορά και ερμήνευσαν το ρεμπέτικο «Στου Θωμά», αποσπώντας κολακευτικά σχόλια από την κριτική επιτροπή και κερδίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού, ,που τους αποθέωσε στα social media.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλέξης Παππάς, ο οποίος δεν είχε τραγουδήσει ποτέ ξανά, εμφανίστηκε δίπλα σε μία τραγουδίστρια. Το 2015 είχε πρωταγωνιστήσει στο music video της Άννας Βίσση για την επιτυχία «Για Σένα», μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Δείτε το clip:

Δείτε την εμφάνιση στο J2Us: