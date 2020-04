3+1 αγγλόφωνα τραγούδια που κατέκτησαν τα ελληνικά charts!

Μπορεί το ελληνικό κοινό να αγαπά, να ακούει και να στηρίζει έντονα τα ελληνικά τραγούδια ωστόσο δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις εκείνες των αγγλόφωνων τραγουδιών που κέρδισαν τον κόσμο και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις των ραδιοφωνικών charts.

Τι συμβαίνει όμως σήμερα; Ποια είναι τα ξένα singles εκείνα που έχουν μπει για τα καλά στη μουσική μας πραγματικότητα, έχουν “ριζώσει” εκεί και τα ακούμε κατά κόρον;

Το tralala.gr ξεχώρισε ορισμένες… δυνατές περιπτώσεις που έχουν διαγράψει φρενήρη πορεία τους τελευταίους μήνες και σας τις παρουσιάζει!

1) Shawn Mendes, Camila Cabello – Señorita

Πρόκειται για μια steamy συνεργασία ενός ζευγαριού τόσο επαγγελματικού, όσο και στη ζωή! Ο καναδός Shawn Mendes και η κουβανή Camila Cabello αποδεικνύουν ότι η χημεία τους στη ζωή αντικατοπτρίζεται και δισκογραφικά με ένα τραγούδι που σύντομα θα κλείσει έναν(!) χρόνο κυκλοφορίας και δεν έχει πέσει ακόμη από τα charts παγκοσμίως.

2) Tones and I – Dance Monkey

Ένα χρόνο θα κλείσει σύντομα και η απίστευτη επιτυχία της Αυστραλής Tones and I που πριν το “Dance Monkey” δεν την γνωρίζαμε. Το εθιστικό hit της κατέκτησε όλο τον κόσμο και η ίδια έγινε ένα από τα πρόσωπα των ημερών με την ιδιαίτερη φωνή και τη σκηνική της παρουσία. One hit wonder or not? Θα το διαπιστώσουμε στο εγγύς μέλλον!

3) Lewis Capaldi – Someone you loved

Η αισθηματική μπαλάντα του σκωτσέζου Lewis Capaldi κέρδισε το κοινό στη Βρετανία άμα τη εμφανίσει. Σύντομα υπερπήδησε τον Ατλαντικό και έφτασε μέχρι το Νο1 spot του Billboard Hot 100 των Ηνωμένων Πολιτειών. ΟLewis Capaldi συγκέντρωσε τις πρώτες του υποψηφιότητες για Grammy και χαρακτήρισε το 2019 ως την αγαπημένη του μέχρι σήμερα, κι όχι άδικα!

+1

Sia – Unstoppable

Διαφήμιση γνωστού αρώματος στην οποία συμπεριελήφθη, βοήθησε αυτή την κυκλοφορία της Sia από το 2016 να “αναστηθεί” και αγαπηθεί ιδιαίτερα και από το ελληνικό κοινό. Το “Unstoppable” δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως single από το πολυπλατινένιο album της Sia “This is Acting” αλλά όπως όλα δείχνουν… θα το άξιζε!