Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της κιθάρας Eddie Van Halen!

Απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών ο σπουδαίος κιθαρίστας Eddie Van Halen, μετά από μάχη που έδινε με τον καρκίνο!

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, Wolfgang Van Halen.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό, αλλά ο πατέρας μου, Edward Lodewijk Van Halen, έχασε τη μακρά και επίπονη μάχη του με τον καρκίνο σήμερα το πρωί. Ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Κάθε στιγμή που έχω μοιραστεί μαζί του, πάνω και εκτός σκηνής, ήταν ένα δώρο. Η καρδιά μου έχει ραγίσει και δεν νομίζω ότι θα συνέλθω πλήρως από αυτή την απώλεια. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, μπαμπά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Eddie Van Halen γεννήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας το 1955 και εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ το 1962.

Δέκα χρόνια αργότερα, ο Eddie και ο αδερφός του σχημάτισαν το ομώνυμο συγκρότημα Van Halen μαζί με τον τραγουδιστή David Lee Roth και τον μπασίστα Michael Anthony.

Η μπάντα πρωτοπόρησε στη rock μουσική, κατέγραψε πωλήσεις 80 εκατομμυρίων δίσκων και έγινε μέλος του Rock & Roll Hall of Fame το 2017. Οι επιτυχίες τους περιλαμβάνουν πολυπλατινένια τραγούδια όπως τα «Jump», «Hot for Teacher», «Running With The Devil» και «Panama».

Το 2012 ο Eddie Van Halen ψηφίστηκε από τους αναγνώστες του περιοδικού «Guitar World» ως ο καλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών!