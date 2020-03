Έρρικα Πρεζεράκου – Άρης Μακρής πρώτοι στην πρεμιέρα του Just The 2 Of Us| Έτσι διαμορφώθηκε η κατάταξη!

Πρεμιέρα έκανε το Σάββατο 14/3 ο νέος κύκλος του Just The 2 Of Us στο OPEN με παρουσιαστή τον πάντα κεφάτο Νίκο Κοκλώνη.

Τα 14 ζευγάρια του show έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους στην πρεμιέρα και τέθηκαν στην κρίση των τεσσάρων ανθρώπων που απαρτίζουν την κριτική επιτροπή, την Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή, την Δέσποινα Βανδή και την Μαρία Μπακοδήμου.

Πρώτοι στην κατάταξη της πρεμιέρας και νικητές της ασυλίας δεν ήταν άλλοι από την αθλήτρια Έρρικα Πρεζεράκου και τον παρτενέρ της Άρη Μακρή με 35 βαθμούς.

Πλήρης Κατάταξη:

Έρρικα Πρεζεράκου – Άρης Μακρής 35 βαθμοί

Τάσος Ξιάρχο – Κόνι Μεταξά 32 βαθμοί

Γιώργος Γιαννόπουλος – Δέσποινα Ολυμπίου 30 βαθμοί

Ορφέας Παπαδόπουλος – Άρτεμις Ματαφιά 27 βαθμοί

Ετεοκλής Παύλου – Ελένη Χατζίδου 27 βαθμοί

Γιάννης Δρυμωνάκος – Χρύσπα 27 βαθμοί

Νικολέττα Καρρά – Βαλάντης 27 βαθμοί

Λεωνίδας Καλφαγιάννης – Κρυσταλλία 26 βαθμοί

Χριστίνα Βραχάλη – Γιώργος Λιβάνης 26 βαθμοί

Βίκυ Χατζηβασιλείου – Κώστας Καραφώτης 26 βαθμοί

Χριστίνα Παππά – Κωνσταντίνος Φαντζής 24 βαθμοί

Τρύφωνας Σαμαράς – Χαρά Βέρρα 24 βαθμοί

Μάριος Πρίαμος Ιωαννίδης – Άσπα Τσίνα 22 βαθμοί

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου – Χρήστος Ζώτος 20 βαθμοί