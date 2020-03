Έλενα Παπαρίζου & Σάκης Ρουβάς – «Έτσι Είναι Η Φάση» | Η επιτυχία τους που σαρώνει!

«Έτσι Είναι Η Φάση» όταν δύο από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες της Ελλάδας ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Η ερωτική μπαλάντα της Έλενας Παπαρίζου και του Σάκη Ρουβά σε μουσική & στίχους του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου τόσο ραδιοφωνικά, όσο και ψηφιακά.

Το single βρίσκεται ήδη από την τρίτη εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο Top10 του Official Greek Airplay Chart by Mediainspector, με συνεχή άνοδο, ενώ αποτελεί και ένα από τα most shared τραγούδια στα social media τις τελευταίες εβδομάδες.