Έλενα Παπαρίζου και Τάμτα εντυπωσίασαν με το ντουέτο τους στη σκηνή του The Voice!

Οι δύο κορυφαίες pop star της χώρας πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή live εμφάνιση στη σκηνή του The Voice of Greece.

Φέτος οι τέσσερις coaches έχουν στο πλευρό τους φίλους καλλιτέχνες τους με τους οποίους συνεργάζονται τόσο σε ό,τι αφορά την επιλογή των τραγουδιών, όσο και στις πρόβες τους.

Η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε σε αυτή τη διαδικασία την καλή της φίλη Τάμτα, ενώ κατά τη διάρκεια του χθεσινού επεισοδίου οι δύο τραγουδίστριες παρουσίασαν live ένα εξαιρετικά απολαυστικό ντουέτο με αγαπημένα τραγούδια των προηγούμενων δεκαετιών: το “Be My Lover” των La Bouche, το “Freed From Desire” της Gala και το “Can’t Get You Out Of My Head” της Kylie Minogue σε μια μοναδική εκτέλεση αποκλειστικά για το The Voice. Όπως ήταν φυσικό, τα social media πήραν φωτιά κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους, αποθεώνοντας τις δύο καλλιτέχνιδες.

Δείτε την συνάντησή τους επί σκηνής: