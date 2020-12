Άννα Βίσση – Δέσποινα Βανδή | Η τηλεοπτική στιγμή της χρονιάς!

Μια πολυαναμενόμενη μουσική συνάντηση θα γίνει πραγματικότητα, καθώς η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή θα συμπράξουν στο τηλεοπτικό πλατό!

Οι δυο καταξιωμένες τραγουδίστριες, καθεμία εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική της ανεξίτηλη κι επιτυχημένη διαδρομή στην ελληνική μουσική, ετοιμάζουν μια εμφάνιση – έκπληξη στον τελικό του «Just The 2 Of Us», το προσεχές Σάββατο.

Ιδιαίτερο ρόλο στη σύμπραξη Άννας Βίσση – Δέσποινας Βανδή διαδραμάτισε και ο CEO της Panik Entertainment Group, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και οι δύο ανήκουν στο δυναμικό της εταιρείας.

Σίγουρα, η επί σκηνής συνάντηση των δυο καλλιτεχνών στο λαμπερό κι επιτυχημένο show του Νίκου Κοκλώνη θα είναι η μεγάλη τηλεοπτική και μουσική στιγμή της χρονιάς!