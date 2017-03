Η Yulia Samoylova είναι η εκπρόσωπος της Ρωσίας στη Eurovision 2017! 13/03/2017, 19:50 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Αυτή είναι η φετινή συμμετοχή της Ρωσίας.

Ανακοινώθηκε η εκπρόσωπος καθώς και η συμμετοχή της Ρωσίας για τον 62ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision βάζοντας τέλος στις αναφορές που ήθελαν την χώρα να απέχει φέτος!

Την Ρωσία θα εκπροσωπήσει η Yulia Samoylova με το τραγούδι «Flame Is Burning»! Συνθέτες του τραγουδιού είναι οι Leonid Gutkin (συνθέτης και των συμμετοχών της χώρας το 2013 και 2015), Netta Nimrodi και Arye Burstein.

Το Κανάλι 1 της Ρωσικής τηλεόρασης επέλεξε το τραγούδι από μια ομάδα τραγουδιών που υποβλήθηκαν μέσω εσωτερικής επιλογής. Με θερμά λόγια για την επιλογή της καλλιτέχνιδας μίλησε ο αρχηγός της Ρωσικής αποστολής Jury Aksyuta.

Η Samoylova γεννήθηκε το 1989 στην πόλη Ukhta της Δημοκρατίας Κόμι (ομοσπονδιακό υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τότε Αυτόνομη σοβιετική σοσιαλιστική δημοκρατία). Γεννήθηκε υγιής αλλά στα 13 της χρόνια διαγνώστηκε με νωτιαία μυϊκή ατροφία τύπου 1 (νόσος Werdnig-Hoffman) η οποία είναι κληρονομική και δεν της επέτρεψε έκτοτε να κινείται χωρίς την χρήση αμαξίδιου.

Αυτό δεν την εμπόδισε να ασχοληθεί με το τραγούδι από μικρή ηλικία τραγουδώντας σε karaoke party σε σχολικές ντισκοτέκ. Στη συνέχεια συμμετείχε σε σειρά φωνητικών διαγωνισμών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο κατά τα έτη 2000-2006 (μεταξύ αυτών στα Silver Hoof 2002-2003, Schlager 2005, Spring Drops, Rose Of The Winds στην Αίγυπτο και New Ukhta).

Το 2008 δοκίμασε τις δυνάμεις της στην alternative σκηνή με την δημιουργία του συγκροτήματος TeeraNova με το οποίο ηχογράφησε έξι demo σε διάρκεια δύο ετών. Ωστόσο καθοριστική στιγμή για την καριέρα της ήταν η συμμετοχή της στο show «Factor A» του Καναλιού 1 (ανάλογο του X Factor στη Ρωσία) το 2013 όπου κέρδισε την 2η θέση και χάρη στο οποίο κέρδισε μεγάλη δημοσιότητα και αναγνωρισιμότητα. Σύντομα ακολούθησε η βράβευση της με το βραβείο Gold Star of Alla Pugacheva.

Η Samoylova έφτασε στην πιο σημαντική στιγμή της καριέρας της το 2014 όταν και ερμήνευσε το τραγούδι «Together» στην τελετή έναρξης των παραολυμπιακών αγώνων του Σότσι το 2014.

Θα γίνει έτσι η δεύτερη καλλιτέχνης που θα διαγωνιστεί καθήμενη σε αμαξίδιο μετά την Monika Kuszyńska που συμμετείχε για την Πολωνία το 2015.

H Ρωσία θα διαγωνιστεί στον δεύτερο ημιτελικό στις 11 Μαίου στο Κίεβο.

Πηγή: ogaegreece