Youtube Rewind 2017 | Η φετινή χρονιά σε βίντεο! 07/12/2017, 14:14 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Όσα έγιναν το 2017 σε ένα βίντεο.

Και φέτος το Youtube μας παρουσιάζει τα μουσικά βίντεο αλλά και βίντεο γενικά που ξεχώρισαν σε σχέση με άλλα και μας απασχόλησαν περισσότερο.

Το Youtube Rewind είναι εδώ και μεις σας παρουσιάζουμε τα βίντεο που συζητήθηκαν περισσότερο και είχαν: τα περισσότερα views, shares, likes και σχόλια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακόμα η αγαπημένη πλατφόρμα συγκέντρωσε σε ένα βίντεο όσα αγαπήσαμε ή και μισήσαμε με πρωταγωνιστές γνωστούς youtubers και καλλιτέχνες όπως η Lele Pons, η Liza Koshy, o Luis Fonsi, η Superwoman και άλλοι και από το “Despacito” στο “Shape of you” και τo “Look what you made me do”.

Περισσότερα στο βίντεο:

Πάμε να τα δούμε!

Τα πιο δημοφιλή βίντεο του 2017 για την Ελλάδα:

Τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο του 2017 για την Ελλάδα:

Τα πιο δημοφιλή βίντεο του 2017 διεθνώς:

Τα πιο δημοφιλή μουσικά βίντεο του 2017 διεθνώς: