“You’re In Love With a Psycho” | Ακούστε το νέο τραγούδι των Kasabian από το νέο τους δίσκο! 17/03/2017, 19:36 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Οι Kasabian επέστρεψαν.

Μια από τις πιο δημοφιλείς και πετυχημένες ροκ μπάντες σε όλο τον κόσμο, οι Kasabian, επιστρέφουν με νέο single και άλμπουμ.

Οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού συμπληρώνουν 20 χρόνια ενεργής παρουσίας στη μουσική σκηνή και κυκλοφορούν το 6ο άλμπουμ τους με τίτλο “For Crying Out Loud” με 12 νέα κομμάτια.

Πρώτο δείγμα είναι το “You’re In Love With A Psycho” ένα τραγούδι κολλητικό από το πρώτο άκουσμα. Στο άλμπουμ περιλαμβάνονται κομμάτια όπως το soon-to-be summer anthem “Bless This Acid House” αλλά και το «στιβαρό» ροκ “Ill Ray (The King)”.

Το “For Crying Out Loud” έρχεται 3 χρόνια μετά το άκρως ηλεκτρονικό “48:13”με τις κιθάρες αυτή τη φορά να κατέχουν περίοπτη θέση.

Το καλοκαίρι θα τους δούμε ξανά live στις 14 Ιουλίου στο Eject Festival.

Το “For Crying Out Loud” κυκλοφορεί στις 28 Απριλίου από τη Sony Music και τη Feelgood Records.

Ακούστε το: