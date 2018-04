Συνέντευξη | Xenia Ghali: «H μουσική σκηνή στην Ελλάδα αλλάζει, ο κόσμος γίνεται πιο ανοιχτόμυαλος και δεκτικός» 03/04/2018, 15:12 | Συντάκτης: Αθανασία Βογιάρη

Η απολαυστική και αποκλειστική συνέντευξη της Xenia Ghali στο tralala.gr!

Η Ελληνίδα παραγωγός και Dj Xenia Ghali μοιράζει τη ζωή και την καθημερινότητά της μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής και πραγματοποιεί τα όνειρά της το ένα μετά το άλλο. Με πολλές μουσικές γνώσεις, εμφανές ταλέντο και όραμα, το νεαρό κορίτσι τα πηγαίνει περίφημα και η επαγγελματική της πορεία είναι μόνο ανοδική!

Έχοντας καταφέρει σπουδαία επιτεύγματα στο εξωτερικό, δείχνει να πατά γερά στα πόδια της και πραγματοποιεί κάθε επόμενό της βήμα με σιγουριά και αποφασιστικότητα. Πριν λίγο καιρό είδε τα singles της “Places” και “Under These Lights” να χτυπούν κορυφή στο πολύ ανταγωνιστικό Billboard Dance Chart, μια τεράστια επιτυχία, για την οποία δηλώνει βαθιά συγκινημένη και υπερήφανη, ενώ ήδη εργάζεται πολύ σκληρά για τους μελλοντικούς της στόχους.

Πώς νιώθει για την επιτυχία αυτή που διαγράφει και εκτός συνόρων; Τι ετοιμάζει για το επόμενο διάστημα επί ελληνικού εδάφους; Και τι μας αποκαλύπτει για το ολοκαίνουριο single της “Stick Around” που έχει κλέψει τις εντυπώσεις;

Αυτά και ακόμη περισσότερα στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην δημοσιογράφο του tralala.gr, Αθανασία Βογιάρη!

Καλησπέρα Ξένια, χαιρόμαστε που σε φιλοξενούμε για άλλη μία φορά στο tralala.gr! Θέλω αρχικά να μου πεις σε τι φάση σε πετυχαίνουμε αυτή την περίοδο!

Είναι μεγάλη μου χαρά που τα ξαναλέμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας! Αυτή την εποχή βρίσκομαι στην Νέα Υόρκη. Μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο μου single “Stick Around” από την δισκογραφική εταιρία “Sirup Music” και στην Ελλάδα από την Heaven Music. Μαζί με το τραγούδι έχει βγει και το βίντεο κλιπ για το τραγούδι, το οποίο γυρίστηκε στην Νέα Υόρκη με σκηνοθεσία της XIXIKIWII και styling της Φανής Πολυχρονίου. Επίσης βρίσκομαι στο στούντιο για τα επόμενα μου singles και ετοιμάζομαι για την καλοκαιρινή μου περιοδεία στην Ελλάδα!

Εξακολουθείς να μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ Ελλάδας κι Αμερικής. Πόσο δύσκολο είναι αυτό; Νιώθεις να σε κουράζει;

Είναι αρκετά κουραστικό να ταξιδεύω τόσο συχνά αλλά πλέον το έχω συνηθίσει!

Είναι γεγονός ότι τα πράγματα για σένα και έξω πηγαίνουν πολύ καλά. Μετράς δύο σου singles στο Νο1 του Billboard Dance Chart. Πώς νιώθεις που είσαι η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα με ένα τέτοιο επίτευγμα;

Η αλήθεια είναι πώς δεν το έχω συνειδητοποιήσει αυτό. Φυσικά είμαι πάρα πολύ περήφανη αλλά δεν το σκέφτομαι έτσι. Για εμένα είναι σημαντικό να καταφέρνω τους προσωπικούς μου στόχους και μετά να δουλεύω ακόμα πιο σκληρά για να καταφέρω και τους επόμενους! Ελπίζω να έχουμε περισσότερες Ελληνίδες και περισσότερους Έλληνες στο Νο1 του Billboard Dance Chart!

Περίμενες αυτή την επιτυχία; Πώς ένιωσες όταν το πληροφορήθηκες;

Ειλικρινά όχι! Τα “Places” και “Under These Lights” τα δημιούργησα από την καρδιά μου και χωρίς να σκέφτομαι εάν θα κάνουν κάποια επιτυχία κάπου. Νιώθω υπερβολικά περήφανη και συγκινημένη που και τα δύο τα singles μου έφτασαν στο νούμερο ένα στο Billboard Dance Chart και ευχαριστώ πραγματικά όσους με έχουν υποστηρίξει.

Και το καινούριο σου single, όμως, με τίτλο «Stick Around» έχει ήδη πάρει πολύ θετικές κριτικές και πηγαίνει περίφημα. Μίλησέ μου γι’ αυτό!

Πραγματικά δεν βρίσκω λόγια για να περιγράψω την συγκίνησή μου και την χαρά μου για την μέχρι στιγμής πορεία του «Stick Around». Το Spotify είναι παγκόσμια η πιο ισχυρή πλατφόρμα μουσικής και το «Stick Around» έχει μπει στην μεγαλύτερη επίσημη playlist για Dance μουσική, τη «Mint». Η playlist αυτή έχει 5 εκατομμύρια ακόλουθους, πάνω από 25 εκατομμύρια ακροατές και singles από τα μεγαλύτερα ονόματα όπως Steve Aoki, David Guetta, Calvin Harris, Martin Garrix και Swedish House Mafia. Επίσης έχει προστεθεί και σε άλλες playlists, όπως η Fresh Electronic, η Tiesto’s AFTR:HRS, η Tomorrowland’s Official Playlist, η Kontor’s Top of the Clubs, η EDX’s NoXcuses, η Friday Cratediggers, η Fresh Beats και πολλές άλλες.

Είσαι μία αναγνωρισμένη γυναίκα DJ σε ένα επάγγελμα, ως επί το πλείστον, γεμάτο από άνδρες. Έχεις νιώσει να σου συμπεριφέρονται διαφορετικά από ότι σε άνδρες συναδέλφους σου;

Σε ένα χώρο που δεν ήταν συνηθισμένο να υπάρχουν πολλές γυναίκες υπήρχε συχνά αμφιβολία για το πόσο καλή μπορεί να είναι μια γυναίκα παράγωγος ή DJ, για το αν είναι όντως δική της η δουλεία, ακόμα και για το αν θα μπορούσε να αντεπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Αυτό φυσικά δημιουργεί ανασφάλειες στην ίδια την γυναίκα και μπορεί εύκολα να την αποθαρρύνει. Έμενα αυτό με πείσμωσε και με έκανε να θέλω να αποδείξω στον εαυτό μου πρώτα και μετά σε όσους είχαν την οποιαδήποτε αμφιβολία, πως με σκληρή δουλειά, επιμονή και πείσμα μπορείς σιγά σιγά να καταφέρεις τον στόχο σου. Δεν έχω καταφέρει όλους τους στόχους μου, γιατί σαν άνθρωπος και σαν επαγγελματίας πάντα σπρώχνω τον εαυτό μου να κάνω κάτι καλύτερο, αλλά είμαι περήφανη για αυτά που έχω καταφέρει μέχρι στιγμής.

Στο εξωτερικό οι Djs είναι εξαιρετικά καλοπληρωμένοι και σε πολλές περιπτώσεις πλέον αποτελούν μεγαλύτερους stars από τους ίδιους τους τραγουδιστές. Στην Ελλάδα ακόμη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό;

Οι αμοιβές και τα εισοδήματα σε οποιοδήποτε χώρο -όχι μόνο στην μουσική βιομηχανία-, δεν είναι το ίδιο στην Ελλάδα και σε κάποιες χώρες στο εξωτερικό. Είναι λίγο άδικο να το συγκρίνουμε καθώς ο πληθυσμός, ο ανταγωνισμός, ο τρόπος ζωής αλλά και η οικονομία είναι διαφορετικές. Όσον αφορά το ότι υπάρχουν DJs που είναι πιο δημοφιλείς από κάποιος τραγουδιστές, αυτό θεωρώ πως έχει να κάνει με την κουλτούρα της χώρας αλλά και με τα ακούσματα.

Ποια είναι η γνώμη σου για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελληνική μουσική σήμερα;

Υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο στην Ελλάδα. Δυστυχώς υπάρχει μία αδυναμία στο να δίνονται ευκαιρίες σε κάτι μουσικά διαφορετικό ή εναλλακτικό αλλά πιστεύω πως αυτό σιγά σιγά αλλάζει. H μουσική σκηνή στην Ελλάδα αλλάζει, ο κόσμος έχει αρχίσει να γίνεται πιο ανοιχτόμυαλος και δεκτικός.

Αν σου ζητούσα να μου πεις ένα τραγούδι που ξεχωρίζεις και στο οποίο θα έκανες ένα super remix με την προσωπική σου σφραγίδα, ποιο θα ήταν αυτό;

Το “Vogue” της Madonna!

Τι καινούριο ετοιμάζεις και εκτός αλλά και εντός Ελλάδος; Τι νέο να περιμένουμε από σένα;

Τώρα βρίσκομαι στο στούντιο για τα επόμενα μου singles και ετοιμάζομαι για την καλοκαιρινή μου περιοδεία στην Ελλάδα. Επίσης για πολλοστή φορά θα είμαι headliner στο μεγαλύτερο dance event που υπάρχει στην Ελλάδα… το Colour Day Festival που θα γίνει στην Αθήνα τον Ιούνιο. Είναι μεγάλη μου χαρά να συμμετέχω κάθε χρόνο στο πιο ζωντανό festival ηλεκτρονικής μουσικής.

Συνέντευξη – Επιμέλεια: Αθανασία Βογιάρη

(Visited 12 times, 12 visits today)