“Walk On Water” | Η Αμερική πρωταγωνιστεί στο νέο video clip των 30 Seconds To Mars! 08/11/2017, 19:42 | Συντάκτης: Κατερίνα Γκίνη

Δείτε το νέο τους video clip.

Στις 22 Αυγούστου οι 30 Seconds To Mars κυκλοφόρησαν το νέο τους τραγούδι με τίτλο “Walk On Water” ύστερα από 4 χρόνια.

Σήμερα το συγκρότημα παρουσιάζει το video clip του τραγούδιου που αποτελεί ένα μέρος από το ντοκιμάντερ που πρόκειται να κυκλοφορήσει το 2018 με τίτλο “A Day in the Life of America”.

Όπως θα δείτε και σεις στο video clip που σκηνοθέτησε ο Jared Leto πρόκειται για στιγμιότυπα από τους εορτασμούς για την ημέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής που γιορτάζεται στις 4 Ιουλίου.

Άνθρωποι απ’ όλο το κόσμο αλλά και πολίτες της Αμερικής μίλησαν γι αυτήν ενώ οι 30 Seconds To Mars παρότρυναν το κόσμο να συνεχίσει να χρησιμοποίει το hashtag #WhatAmericaMeansToMe γράφοντας στα social media τι σημαίνει η Αμερική γι’ αυτούς. Ακόμα σε όλη τη διάρκεια του clip περνούσαν λέξεις όπως faith (πίστη), victory (νίκη), escape (διαφυγή) ESCAPE

Το “Walk On Water” έγραψαν τα αδέρφια Leto, ο Jared και ο Shannon.

Δείτε το: