The Voice Of Greece: Τελικός| Δείτε τις εμφανίσεις των παικτών!

Δείτε όλες τις εμφανίσεις των οκτώ παικτών του τελικού, εδώ!

Ο νέος κύκλος του The Voice έφτασε στο τέλος του και το SKAI μας χάρισε όμορφες στιγμές με μια παραγωγή που θύμιζε εξωτερικό.

Με τέσσερις νέους coaches κι έναν πολύ ταλαντούχο παρουσιαστή, το γνωστό talent show μας χάρισε απολαυστικές στιγμές και μοναδικές ερμηνείες.

Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου, Πάνος Μουζουράκης και Κωστής Μαραβέγιας έδεσαν εξαιρετικά και είχαν καπετάνιο τον Γιώργο Καπουτζίδη που μας ταξίδεψε μοναδικά. Νικητής τελικά αναδείχθηκε το outsider Κωστής Μαραβέγιας που κατατρόπωσε εύκολα, όπως φάνηκε, τους αντιπάλους του και είναι ο νέος winner coach.

Ο Γιάννης Μαργάρης απ’ την άλλη, στέφθηκε επάξια νικητής παίκτης και πλέον ανήκει στο δυναμικό της MINOS EMI.

Δείτε τις ερμηνείες των οκτώ του τελικού:

Κασσιανή Λειψάκη – Συανυλία

Allan Paul – Radioactive

Χρήστος Θεοδώρου – Σ’ αγαπάω ακόμα

Νικολέτα Μηλιώνη – Αργοσβήνεις μόνη

Γιώργος Καρέλης – Πως να σωπάσω

Γιάννης Μαργάρης – Τον εαυτό του παιδί

Γιάννης Παντελαίος – Kashmir

Άκης Κακαγής – Are you gonna go my way

ΤΕΤΡΑΔΑ

Χρήστος Θεοδώρου

Κασσιανή Λειψάκη

Νικολέτα Μηλιώνη

Γιάννης Μαργάρης

ΔΥΑΔΑ

Κασσιανή Λειψάκη

Γιάννης Μαργάρης